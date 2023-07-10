ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закінчення війни справедливим миром сприятиме вступу України до НАТО, - Ердоган

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 13:27
Закінчення війни справедливим миром сприятиме вступу України до НАТО, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завершення війни Росії проти України та настання справедливого миру сприятимуть вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує "Анадолу".

"Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО", - сказав він.

Ердоган також додав, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та вірить у подальше спрощення процесу вступу Києва до НАТО.

Зазначимо, що нещодавно президент Туреччини Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати сигнал щодо підтримки вступу після війни. При цьому генсек Альясу Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Також сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, допоки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи