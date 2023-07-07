Столтенберг сподівається, що лідери НАТО підтвердять: Україна стане членом Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга.

Генсек НАТО зазначив, що на саміті країни-члени зроблять Україну ще сильнішою та покажуть своє бачення її майбутнього.

Він сподівається, що лідери Альянсу узгодять пакет із трьома елементами, які зроблять Україну ближче до НАТО.

Перше - вони погодять річну програму допомоги, щоб гарантувати повну взаємодію між українськими збройними силами та НАТО. Союзники обіцяють надати Україні 500 млн євро на основні потреби, як паливо та ліки. Вони також допоможуть забезпечити оборонні потреби України, включаючи військові шпиталі.

Друге - вони покращать політичні зв'язки шляхом заснування Ради Україна-НАТО.

Третій пункт Столтенберг озвучив так: "Я сподіваюсь, що лідери Альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО та будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Лідер України зазначав, що рішення Альянсу щодо підтримки членства України, дасть більшу мотивацію нашим воїнам.

Окрім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-держав членів НАТО на період, поки країна не приєднається на Альянсу.

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