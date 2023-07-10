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Зеленський про саміт НАТО: Україні потрібні чіткі безпекові гарантії, доки вона не в альянсі

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Понеділок 10 липня 2023 00:14
Зеленський про саміт НАТО: Україні потрібні чіткі безпекові гарантії, доки вона не в альянсі Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ABC News.

Глава Української держави зазначає, що інакше не бачить резону у зустрічі у столиці Литви, оскільки "не хоче їхати до Вільнюсу заради розваги".

Зеленський назвав майбутній саміт "дуже важливим".

"Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, доки вона не в НАТО. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше - це чергова політика", - сказав президент.

Також Зеленський розповів про роботу із партнерами над гарантіями безпеки України.

"Ми також працюємо над допомогою нашим партнерам, щоб ті дійшли певних висновків напередодні саміту", - сказав він.

Президент наголосив, що українська сторона "хотіла б мати всі рішення на саміті".

"У такому разі, очевидно, я буду там і робитиму все, що я можу", - заявив Зеленський.

Участь України у саміті НАТО у Вільнюсі

Хоча до початку саміту, що відбудеться 11-12 липня, залишається лише день, досі немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у ньому.

Як заявила віце-премʼєр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, ще не прийнято ніяких остаточних рішень про візит глави держави у Вільнюс. А залежить це від змісту фінальних документів, наразі ж українська сторона не знає, що там.

За даними Politico, група західних союзників у НАТО веде "шалені, в останню хвилину" переговори щодо завершення підготовки декларації про гарантії безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі.

Нагадаємо, що саміт Альянсу в наступному може стати вирішальним на шляху до вступу України.

На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів НАТО підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Крім того, Україна потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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