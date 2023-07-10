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Окончание войны справедливым миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО, - Эрдоган

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Понедельник 10 июля 2023 13:27
Окончание войны справедливым миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Завершение войны России против Украины и наступление справедливого мир будут способствовать вступлению Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует "Анадолу".

"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", - сказал он.

Эрдоган также добавил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и верит в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО.

Отметим, что что недавно президент Турции Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны. При этом генсек Альяса Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Также сегодня глава МЗС Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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НАТО Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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