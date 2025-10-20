На Закарпатті викрили сотні схем втеч за кордон: перед судом стануть понад 270 людей

На Закарпатті викрили масштабну мережу незаконного переправлення людей через кордон. Протягом дев’яти місяців правоохоронці виявили понад 270 організаторів і спільників таких схем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Наразі до суду вже скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримано під час спроби втечі. Загальна сума неправомірної вигоди, на яку розраховували зловмисники, перевищує 1,6 млн доларів.

За даними прокуратури, у 2025 році суди області винесли 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку. Справи ще значної частини підлягають розгляду.

Серед останніх рішень - вирок 23-річному мешканцю села Грушово, який разом зі спільником намагався переправити двох чоловіків до Угорщини за винагороду від 3500 до 5000 доларів США. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.

Також засуджено 26-річного мешканця Берегівщини та 33-річну жінку з Рахівщини, які організовували незаконне переправлення осіб через держкордон. В обох випадках суди призначили по 5 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права обіймати певні посади.

На Закарпатті вже засуджено трьох осіб до реальної міри покарання за подібні злочини, включно з мешканцем Чопа, якого засудили до 7 років за спробу переправити військовозобов’язаного до Словаччини.