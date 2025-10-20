На Закарпатті викрили сотні схем втеч за кордон: перед судом стануть понад 270 людей
На Закарпатті викрили масштабну мережу незаконного переправлення людей через кордон. Протягом дев’яти місяців правоохоронці виявили понад 270 організаторів і спільників таких схем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Наразі до суду вже скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримано під час спроби втечі. Загальна сума неправомірної вигоди, на яку розраховували зловмисники, перевищує 1,6 млн доларів.
За даними прокуратури, у 2025 році суди області винесли 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку. Справи ще значної частини підлягають розгляду.
Серед останніх рішень - вирок 23-річному мешканцю села Грушово, який разом зі спільником намагався переправити двох чоловіків до Угорщини за винагороду від 3500 до 5000 доларів США. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.
Також засуджено 26-річного мешканця Берегівщини та 33-річну жінку з Рахівщини, які організовували незаконне переправлення осіб через держкордон. В обох випадках суди призначили по 5 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права обіймати певні посади.
На Закарпатті вже засуджено трьох осіб до реальної міри покарання за подібні злочини, включно з мешканцем Чопа, якого засудили до 7 років за спробу переправити військовозобов’язаного до Словаччини.
Інші затримання
На Одещині нещодавно викрили масштабну схему незаконного переправлення ухилянтів. Військові та цивільні організували "бізнес", переправляючи чоловіків до Придністров’я та заробивши на цьому десятки мільйонів гривень.
Ще один мешканець прикордонних районів Одещини налагодив канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.
Окрім того, правоохоронці викрили депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного вивезення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю мережу незаконно переправили понад 100 осіб.