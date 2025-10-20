ua en ru
На Закарпатье разоблачили сотни схем побегов за границу: перед судом предстанут более 270 человек

Украина, Понедельник 20 октября 2025 11:42
Иллюстративное фото: на Закарпатье разоблачили сотни схем побегов за границу (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Закарпатье разоблачили масштабную сеть незаконной переправки людей через границу. В течение девяти месяцев правоохранители обнаружили более 270 организаторов и сообщников таких схем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сейчас в суд уже направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержаны при попытке побега. Общая сумма неправомерной выгоды, на которую рассчитывали злоумышленники, превышает 1,6 млн долларов.

По данным прокуратуры, в 2025 году суды области вынесли 18 приговоров в отношении 20 человек за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста. Дела еще значительной части подлежат рассмотрению.

Среди последних решений - приговор 23-летнему жителю села Грушово, который вместе с сообщником пытался переправить двух мужчин в Венгрию за вознаграждение от 3500 до 5000 долларов США. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

Также осуждены 26-летний житель Береговского района и 33-летняя женщина из Раховского района, которые организовывали незаконную переправку лиц через госграницу. В обоих случаях суды назначили по 5 лет лишения свободы с дополнительным ограничением права занимать определенные должности.

На Закарпатье уже осуждены три человека к реальной мере наказания за подобные преступления, включая жителя Чопа, которого приговорили к 7 годам за попытку переправить военнообязанного в Словакию.

Другие задержания

В Одесской области недавно разоблачили масштабную схему незаконной переправки уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес", переправляя мужчин в Приднестровье и заработав на этом десятки миллионов гривен.

Еще один житель приграничных районов Одесской области наладил канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Кроме того, правоохранители разоблачили депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконного вывоза мужчин за границу. С начала 2022 года через эту сеть незаконно переправили более 100 человек.

