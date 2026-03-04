UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Закарпатті попередили про загрозу сходження лавини: де найвищий рівень небезпеки

16:38 04.03.2026 Ср
2 хв
У ДСНС назвали застосунок, який допоможе врятуватись у разі надзвичайної події
aimg Василина Копитко
У горах оголосили 3 рівень небезпеки (фото: Markiian Lyseiko Ukrinform Future Publishing via GettyImages)

Туристів закликають утриматися від походів на високогір’я через різку відлигу. Рятувальники ДСНС встановили 3-й рівень небезпеки 4 та 5 березня, що означає високу ймовірність сходження лавин навіть при низьких навантаженнях.

Головне:

  • Рівень загрози: На високогір’ї Закарпаття оголошено 3-й (значний) рівень лавинної небезпеки через різку відлигу.
  • Критичні локації: Західна та центральна частини високогір'я Закарпатської області.
  • Ключова рекомендація: Рятувальники закликають утриматися від походів на високогір’я; сніговий покрив вкрай нестабільний.
  • Цифровий захист: Обов’язково встановіть застосунок "Порятунок у горах" для автоматичної передачі координат ДСНС у разі НП.

Де саме найнебезпечніше

За даними синоптиків, критична ситуація зберігатиметься 4 та 5 березня. Основний удар стихії очікується на високогір’ї:

  • Західна частина Закарпатської області;
  • Центральна частина Закарпатської області.

Через підвищення температури сніговий покрив втрачає стабільність, що робить схили вкрай підступними.

Поради для виживання: що мати в смартфоні

Рятувальники наголошують: у таку погоду краще відкласти сходження. Якщо ж ви вже в дорозі, ваш головний "цифровий рятівник" - мобільний застосунок "Порятунок у горах".

Чому це must-have:

  • Миттєвий сигнал: дозволяє відправити SOS одним натисканням.
  • Точні координати: рятувальники отримають вашу геолокацію автоматично, навіть якщо ви розгубилися.
  • Зв'язок із ДСНС: прямий канал комунікації з гірськими підрозділами.

Що робити, якщо ви побачили сходження лавини

Якщо стихія застала вас або ви стали свідком нещасного випадку, дійте миттєво:

  • Негайно телефонуйте за номером 101.
  • Запам'ятайте точку, де востаннє бачили потерпілого.
  • Не намагайтеся самотужки виходити на небезпечні ділянки без спецспорядження.

Перед виходом у гори завжди перевіряйте оновлення лавинного бюлетеня та тримайте павербанк для смартфона в теплі (ближче до тіла), щоб акумулятор не розрядився в критичний момент.

Читайте також про те, що на початку березня погода в Україні буде місцями з невеликими опадами. У деяких областях прогнозують небезпечну ситуацію через пiдвищення рiвня води у річках.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо людина провалась під лід.

