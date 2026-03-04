На Закарпатті попередили про загрозу сходження лавини: де найвищий рівень небезпеки

Головне: Рівень загрози: На високогір’ї Закарпаття оголошено 3-й (значний) рівень лавинної небезпеки через різку відлигу.

Рятувальники закликають утриматися від походів на високогір’я; сніговий покрив вкрай нестабільний. Цифровий захист: Обов’язково встановіть застосунок "Порятунок у горах" для автоматичної передачі координат ДСНС у разі НП.

Де саме найнебезпечніше

За даними синоптиків, критична ситуація зберігатиметься 4 та 5 березня. Основний удар стихії очікується на високогір’ї:

Західна частина Закарпатської області;

Центральна частина Закарпатської області.

Через підвищення температури сніговий покрив втрачає стабільність, що робить схили вкрай підступними.

Поради для виживання: що мати в смартфоні

Рятувальники наголошують: у таку погоду краще відкласти сходження. Якщо ж ви вже в дорозі, ваш головний "цифровий рятівник" - мобільний застосунок "Порятунок у горах".

Чому це must-have:

Миттєвий сигнал: дозволяє відправити SOS одним натисканням.

дозволяє відправити SOS одним натисканням. Точні координати: рятувальники отримають вашу геолокацію автоматично, навіть якщо ви розгубилися.

рятувальники отримають вашу геолокацію автоматично, навіть якщо ви розгубилися. Зв'язок із ДСНС: прямий канал комунікації з гірськими підрозділами.

Що робити, якщо ви побачили сходження лавини

Якщо стихія застала вас або ви стали свідком нещасного випадку, дійте миттєво:

Негайно телефонуйте за номером 101 .

. Запам'ятайте точку, де востаннє бачили потерпілого.

Не намагайтеся самотужки виходити на небезпечні ділянки без спецспорядження.

Перед виходом у гори завжди перевіряйте оновлення лавинного бюлетеня та тримайте павербанк для смартфона в теплі (ближче до тіла), щоб акумулятор не розрядився в критичний момент.