На Закарпатті попередили про загрозу сходження лавини: де найвищий рівень небезпеки

Туристів закликають утриматися від походів на високогір’я через різку відлигу. Рятувальники ДСНС встановили 3-й рівень небезпеки 4 та 5 березня, що означає високу ймовірність сходження лавин навіть при низьких навантаженнях.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.
Головне:
За даними синоптиків, критична ситуація зберігатиметься 4 та 5 березня. Основний удар стихії очікується на високогір’ї:
Через підвищення температури сніговий покрив втрачає стабільність, що робить схили вкрай підступними.
Рятувальники наголошують: у таку погоду краще відкласти сходження. Якщо ж ви вже в дорозі, ваш головний "цифровий рятівник" - мобільний застосунок "Порятунок у горах".
Чому це must-have:
Якщо стихія застала вас або ви стали свідком нещасного випадку, дійте миттєво:
Перед виходом у гори завжди перевіряйте оновлення лавинного бюлетеня та тримайте павербанк для смартфона в теплі (ближче до тіла), щоб акумулятор не розрядився в критичний момент.
