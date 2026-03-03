ua en ru
Ринок вторинки підскочив на 15% за рік: де в Україні купують житло найактивніше

Вівторок 03 березня 2026 08:00
UA EN RU
Ринок вторинки підскочив на 15% за рік: де в Україні купують житло найактивніше Активність на вторинному ринку торік зросла (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Український ринок нерухомості демонструє несподівану динаміку. 2025 рік став періодом "відлиги" для вторинного житла - кількість угод купівлі-продажу впевнено зросла попри всі виклики.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Читайте також: Рівне обійшло Одесу, а Київ знову дорожчає: де в Україні квартири подорожчали на 35% за рік

Головне:

  • Загальний ріст: Українці купили 205,3 тис. об'єктів нерухомості, що на 26,9 тис. більше, ніж у 2024 році.
  • Лідерство столиці: Київ та область акумулюють майже чверть усіх угод країни (24,5%).
  • Іпотечний парадокс: Поки в регіонах кількість кредитів падає, столиця демонструє зростання попиту на житло в іпотеку.

Київ та область: де купують найчастіше

Хоча частка столичного регіону в загальноукраїнському масштабі трохи зменшилася, реальна кількість продажів зросла. У Києві за 2025 рік купили 34,8 тис. квартир (+2%).

Проте справжнім рекордсменом стала Київська область - тут зафіксовано ріст на 24% (17,4 тис. угод). Це свідчить про те, що покупці все частіше обирають передмістя, де за ті ж гроші можна отримати більшу площу або новіше планування.

Ринок вторинки підскочив на 15% за рік: де в Україні купують житло найактивнішеСтатистика продажів у 2025 році на вторинці (скриншот)

Що відбувається з іпотекою

Загальна статистика по країні виглядає дещо песимістично: кількість іпотек за рік знизилася на 5% (з 12,1 тис. до 11,6 тис. договорів). Але диявол, як завжди, у деталях:

  • Київ - у плюсі: У столиці кількість іпотечних договорів зросла на 8%. Люди продовжують вірити в цінність київських квадратних метрів і готові брати на себе кредитні зобов’язання.
  • Область - в "обвалі": На Київщині кількість іпотек скоротилася майже на третину - з 1183 до 816 угод. Це може бути пов’язано зі зміною умов кредитування або переорієнтацією банків на більш ліквідне житло безпосередньо в межах міста.

Чому вторинка "живе"

Ріст на 15% за рік - це сигнал про те, що нерухомість залишається головним способом збереження капіталу для українців. Вторинний ринок виграє у новобудов через фактор "готового житла": в таку квартиру можна заїхати одразу, що критично важливо в умовах воєнної невизначеності.

Читайте також про те, що найдорожче оренда житла обходиться у Києві і на заході України. Найбільше за "дах над головою" платять жителі Ужгорода - вони віддають 80% прибутку.

Раніше ми писали про те, що за 2025 рік середня вартість "квадрата" на первинці зросла майже в усіх регіонах. Девелопери запустили нові проекти, але темпи введення житла в експлуатацію знизилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ціни в Україні
