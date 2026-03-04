На Закарпатье предупредили об угрозе схода лавины: где самый высокий уровень опасности

Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье из-за резкой оттепели. Спасатели ГСЧС установили 3-й уровень опасности 4 и 5 марта, что означает высокую вероятность схода лавин даже при низких нагрузках.
Главное:
По данным синоптиков, критическая ситуация будет сохраняться 4 и 5 марта. Основной удар стихии ожидается на высокогорье:
Из-за повышения температуры снежный покров теряет стабильность, что делает склоны крайне коварными.
Спасатели отмечают: в такую погоду лучше отложить восхождение. Если же вы уже в пути, ваш главный "цифровой спаситель" - мобильное приложение "Спасение в горах".
Почему это must-have:
Если стихия застала вас или вы стали свидетелем несчастного случая, действуйте мгновенно:
Перед выходом в горы всегда проверяйте обновления лавинного бюллетеня и держите павербанк для смартфона в тепле (ближе к телу), чтобы аккумулятор не разрядился в критический момент.
