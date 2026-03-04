ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Закарпатті попередили про загрозу сходження лавини: де найвищий рівень небезпеки

16:38 04.03.2026 Ср
2 хв
У ДСНС назвали застосунок, який допоможе врятуватись у разі надзвичайної події
aimg Василина Копитко
На Закарпатті попередили про загрозу сходження лавини: де найвищий рівень небезпеки У горах оголосили 3 рівень небезпеки (фото: Markiian Lyseiko Ukrinform Future Publishing via GettyImages)

Туристів закликають утриматися від походів на високогір’я через різку відлигу. Рятувальники ДСНС встановили 3-й рівень небезпеки 4 та 5 березня, що означає високу ймовірність сходження лавин навіть при низьких навантаженнях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

Читайте також: Вода в річках піднялась уже на 2,5 метра: яким регіонам України загрожує підтоплення 03.03.2026 - 08:00

Головне:

  • Рівень загрози: На високогір’ї Закарпаття оголошено 3-й (значний) рівень лавинної небезпеки через різку відлигу.
  • Критичні локації: Західна та центральна частини високогір'я Закарпатської області.
  • Ключова рекомендація: Рятувальники закликають утриматися від походів на високогір’я; сніговий покрив вкрай нестабільний.
  • Цифровий захист: Обов’язково встановіть застосунок "Порятунок у горах" для автоматичної передачі координат ДСНС у разі НП.

Де саме найнебезпечніше

За даними синоптиків, критична ситуація зберігатиметься 4 та 5 березня. Основний удар стихії очікується на високогір’ї:

  • Західна частина Закарпатської області;
  • Центральна частина Закарпатської області.

Через підвищення температури сніговий покрив втрачає стабільність, що робить схили вкрай підступними.

Поради для виживання: що мати в смартфоні

Рятувальники наголошують: у таку погоду краще відкласти сходження. Якщо ж ви вже в дорозі, ваш головний "цифровий рятівник" - мобільний застосунок "Порятунок у горах".

Чому це must-have:

  • Миттєвий сигнал: дозволяє відправити SOS одним натисканням.
  • Точні координати: рятувальники отримають вашу геолокацію автоматично, навіть якщо ви розгубилися.
  • Зв'язок із ДСНС: прямий канал комунікації з гірськими підрозділами.

Що робити, якщо ви побачили сходження лавини

Якщо стихія застала вас або ви стали свідком нещасного випадку, дійте миттєво:

  • Негайно телефонуйте за номером 101.
  • Запам'ятайте точку, де востаннє бачили потерпілого.
  • Не намагайтеся самотужки виходити на небезпечні ділянки без спецспорядження.

Перед виходом у гори завжди перевіряйте оновлення лавинного бюлетеня та тримайте павербанк для смартфона в теплі (ближче до тіла), щоб акумулятор не розрядився в критичний момент.

Читайте також про те, що на початку березня погода в Україні буде місцями з невеликими опадами. У деяких областях прогнозують небезпечну ситуацію через пiдвищення рiвня води у річках.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо людина провалась під лід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Закарпатська область Гори ДСНС
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана
Роман Коткореспондент РБК-Україна Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана