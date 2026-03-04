На Закарпатті попередили про загрозу сходження лавини: де найвищий рівень небезпеки
Туристів закликають утриматися від походів на високогір’я через різку відлигу. Рятувальники ДСНС встановили 3-й рівень небезпеки 4 та 5 березня, що означає високу ймовірність сходження лавин навіть при низьких навантаженнях.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.
Головне:
- Рівень загрози: На високогір’ї Закарпаття оголошено 3-й (значний) рівень лавинної небезпеки через різку відлигу.
- Критичні локації: Західна та центральна частини високогір'я Закарпатської області.
- Ключова рекомендація: Рятувальники закликають утриматися від походів на високогір’я; сніговий покрив вкрай нестабільний.
- Цифровий захист: Обов’язково встановіть застосунок "Порятунок у горах" для автоматичної передачі координат ДСНС у разі НП.
Де саме найнебезпечніше
За даними синоптиків, критична ситуація зберігатиметься 4 та 5 березня. Основний удар стихії очікується на високогір’ї:
- Західна частина Закарпатської області;
- Центральна частина Закарпатської області.
Через підвищення температури сніговий покрив втрачає стабільність, що робить схили вкрай підступними.
Поради для виживання: що мати в смартфоні
Рятувальники наголошують: у таку погоду краще відкласти сходження. Якщо ж ви вже в дорозі, ваш головний "цифровий рятівник" - мобільний застосунок "Порятунок у горах".
Чому це must-have:
- Миттєвий сигнал: дозволяє відправити SOS одним натисканням.
- Точні координати: рятувальники отримають вашу геолокацію автоматично, навіть якщо ви розгубилися.
- Зв'язок із ДСНС: прямий канал комунікації з гірськими підрозділами.
Що робити, якщо ви побачили сходження лавини
Якщо стихія застала вас або ви стали свідком нещасного випадку, дійте миттєво:
- Негайно телефонуйте за номером 101.
- Запам'ятайте точку, де востаннє бачили потерпілого.
- Не намагайтеся самотужки виходити на небезпечні ділянки без спецспорядження.
Перед виходом у гори завжди перевіряйте оновлення лавинного бюлетеня та тримайте павербанк для смартфона в теплі (ближче до тіла), щоб акумулятор не розрядився в критичний момент.
