Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"

В среду, 28 апреля, правительство провело заседание акционеров "Нафтогаза Украины". На нем заслушали финансовые результаты за прошлый год и признали их неудовлетворительными. Впервые с 2015 года группа показала убыток – 19 млрд гривен. По итогу Кабмин отстранил наблюдательный совет НАКа и уволил главу правления Андрея Коболева.

Это решение стало неожиданностью не только для сторонних наблюдателей, но и для участников рынка, а также западных партнеров Украины. Чуть ли не впервые за историю новой власти достаточно громкая кадровая рокировка прошла в режиме максимальной секретности. Даже сам Коболев заявил, что узнал о своей отставке из новостей.

Возглавил "Нафтогаз" на тот момент еще и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Раньше он уже работал в руководстве компании и стал одним из архитекторов победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но был уволен в связи с "сокращением должности". Неформально же это стало, в том числе, развязкой длительного конфликта между двумя бывшими товарищами и коллегами.

Кресло для Витренко

Юрий Витренко, как уверяют информированные собеседники издания, еще с 2019 года расположил к себе лично президента. Этому якобы поспособствовал и нормандский саммит в Париже, где на встрече Зеленского с Путиным он проявил себя как жесткий переговорщик. На тот момент исполнительный директор "Нафтогаза" нашел общий язык и с будущим новым главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В июле 2020 года Витренко после затяжного, но не всегда публичного конфликта с Коболевым, покинул НАК, а уже в декабре Кабмин предложил его кандидатуру на должность министра энергетики и профильного вице-премьера. Тогда ходили разговоры, что со временем он может заменить во главе правительства Дениса Шмыгаля. Через Раду это назначение провести так и не удалось, даже со второй попытки, так что Витренко зашел на должность в качестве и.о.

"Выносить это на голосование третий раз уже просто стыдно, потому что явно будет еще один провал", – сказал тогда РБК-Украина один из руководителей фракции "Слуга народа" в парламенте.

Его коллеги не под запись рассказывали, что это назначение было согласовано прежде всего в Офисе президента, а Кабинет министров выступил в роли формального посредника. Поддержать кандидатуру Витренко свою фракцию просил лично Владимир Зеленский. Но даже это не подействовало.

Первый раз голосование провалили депутаты, которых называют близкими к Ринату Ахметову, второй – ориентирующиеся на Игоря Коломойского. В обоих случаях последовательно против выступали соратники спикера Рады Дмитрия Разумкова. Официально же многие нардепы говорили, что на их решение повлияло то, что Витренко не захотел отказаться от премии за победу в Стокгольмском арбитраже.

Заседание Верховной рады Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но и внутри Кабмина дела у него шли не гладко. Зимой цены на газ резко пошли вверх, что значительно сказалось на цифрах в платежках украинцев, в некоторых регионах даже прошли "тарифные бунты". Зеленский поручил правительству оперативно разобраться с проблемой. Решением стало временное ограничение цены на газ для населения на отопительный сезон с тем, чтобы с 1 мая перейти на "годовые тарифы".

Витренко, в свою очередь, предложил направить на эти цели ресурс "Укргаздобычи" по фиксированной цене. Тогда же и.о. министра нарвался на критику многих энергетических экспертов и политиков, начавших упрекать его за манипуляции с рыночными ценами, приверженцем которых он всегда считался. Идея Витренко не нашла поддержки у руководства Кабмина, а сам он написал заявление на увольнение.

"Есть две позиции: министра энергетики и Андрея Коболева. Премьер знал, что между ними конфликт и каждый раз принимал позицию "Нафтогаза". Тут тоже премьер поддержал позицию НАКа и с 1 мая цена будет где-то 7,99 грн за куб. Ну и позиция и.о. министра энергетики "а зачем мне за это отвечать, будет какое-то повышение тарифов и сразу ко мне полетят вопросы, это не мое решение, зачем это мне", – уточнил РБК-Украина источник в профильном комитете Рады.

На должность министра энергетики начали искать нового кандидата. Им стал вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко. Примечательно, что еще буквально неделю назад, обсуждая скорое увольнение Витренко, ни один из знакомых с ситуацией собеседников издания даже не намекнул, что для него готовится новое кресло.

"Витренко мы будем убирать из Минэнерго. Он хорошо разбирается в газе, но для нас это не самая главная проблема там сейчас, есть много серьезных вопросов по "атомке" и углю", – так в одном из высоких кабинетов РБК-Украина объясняли логику грядущих кадровых перемен в правительстве.

И вот за день до голосования в Верховной раде за нового министра энергетики Юрий Витренко вернулся в "Нафтогаз", уже в должности главы правления. Сам он назвал логичным решение Кабмина об увольнении своего предшественника и заявил, что оно вызвано негативными результатами работы. По его словам, предложение возглавить НАК поступило от президента и премьер-министра, а само решение принималось "в считанные часы".

"Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", – сказано в релизе правительства.

Учитывая, насколько тема газа важна для власти с политической точки зрения, есть основания полагать, что Витренко снова поддержит популярные идеи Банковой, найдя варианты, как не допустить роста стоимости голубого топлива со следующего отопительного сезона. Другой вопрос, будут ли эти решения соответствовать закрепленным в законодательстве обязательствам Украины о рынке газа.

Отставка с последствиями

Еще в начале марта глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что не видит острой причины для увольнения Коболева и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Что могло заставить правительство передумать за не столь уж долгий срок?

"Недовольство работой председателя правления "Нафтогаза" не является чем-то новым. Вы знаете об отчете Государственной аудиторской службы Украины, согласно которому государство потеряло более 75 млрд грн в результате нарушений, недостатков и неэффективных управленческих решений со стороны правления "Нафтогаза". То есть все шло к увольнению", – заявил изданию заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

По его словам, "последней каплей" стала публикация отчета компании за 2020 год. Показатели в нем не отвечают тем, которые НАК обязался выполнить согласно финансовому плану. Вместо запланированных 11,5 млрд гривен прибыли "Нафтогаз" закончил год с 19 млрд гривен убытков.

В компании объяснили это прежде всего экономическим кризисом во всем мире и низкими ценами на газ в прошлом году. Также "пошли на рекорд" суммы долгов за ресурс, который отпускался в рамках спецобязательств (ПСО). И, возможно, главное: после анбандлинга НАК не может записать себе в актив доходы от транзита, ведь теперь за него отвечает независимый оператор.

Возможную причину кадровых перемен в "Нафтогазе" можно искать и в "тарифном вопросе". Компания выставила цену на годовой продукт для населения, который заработает уже с 1 мая, в размере 7,96 гривен за кубометр. Предполагается, что это защитит потребителей от непредсказуемых скачков цены на рынке, особенно во время отопительного сезона, как было в начале этого года. В то же время премьер-министр заявил, что Кабмин ожидает от "Нафтогаза" и других поставщиков снижения цены летом.

Экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Есть и еще один момент. Год назад Владимир Зеленский на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, потребовал ограничить зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов. Одним из условий продления контракта с Коболевым было уменьшение зарплаты и отмена бонусов.

Согласно финотчету НАКа, набсовет в 2020 году действительно обошелся на 15 млн дешевле, но в целом выплаты руководящему персоналу выросли почти вдвое – до 672 млн гривен. Стоит отметить, что в отчете не указано, кто именно какую сумму получил. Но собеседник издания, причастный к процессу подтвердил, что это также стало одним из факторов, который повлиял на решение по "Нафтогазу".

Почему оно может стать проблемой не так по смыслу, как по форме? В НАК уверяют, что уволить главу компании можно только с подачи набсовета. Но его "вовремя" отстранили на два дня, так что Кабмин воспользовался правом акционера и в ручном режиме провел кадровые перестановки. В правительстве утверждают, что все юридические формальности были соблюдены. По-видимому, эти разночтения стороны в скором времени смогут выяснить в судах.

Такой "маневр" в исполнении правительства может вызвать крайне негативную реакцию со стороны западных кредиторов. По неформальным каналам уже появились сигналы, что они обеспокоены происходящим. Собеседники издания в дипломатическим корпусе и международных финансовых организациях (МФО) говорят, что эта ситуация ставит под удар всю реформу корпоративного управления. А именно она в свое время была одним из главных условий от доноров для получения миллиардных кредитов.

Один из западных дипломатов в разговоре с РБК-Украина отметил, что в увольнении Коболева "мало смысла", если речь не идет о назначении нового руководителя "Нафтогаза" в личных или политических целях. По его убеждению, с точки зрения корпоративного управления это, по сути, катастрофа.

"Это одна из экономических реформ, за которые боролись тяжелее всего, начиная с 2014 года. Мы всегда выступали за институции, а не за отдельных лиц, и то, что они делают с институцией – это катастрофа. Они просто насмехаются над всеми этими усилиями", – добавил он.

В Кабинете министров в то же время не ожидают негативной реакции от кредиторов. Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил изданию, что у МВФ и Всемирного банка есть культура ведения дискуссии и они готовы услышать аргументацию правительства.

"Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства. В том числе и по корпоративному управлению. Ведь не нормальная ситуация, когда наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной. Это не соответствует международным стандартам корпоративного управления", – объяснил Демченков.

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В последнее время от украинских политиков и чиновников все чаще можно услышать словосочетание "красные линии". Причем в зависимости от контекста его употребляют как для описания ситуации на фронте или в мирных переговорах, так и в социально-экономической и финансовой риторике. На Западе же понимают слово "обязательства" и именно от их выполнения зависит то, как Украину будут воспринимать на международной арене. Тут важно помнить, что "институции важнее персоналий" – не просто лозунг, а руководство к действию.