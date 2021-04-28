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"Это катастрофа": на Западе раскритиковали Кабмин из-за увольнения Коболева

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 21:31
"Это катастрофа": на Западе раскритиковали Кабмин из-за увольнения Коболева Фото: Андрей Коболев, бывший глава "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На Западе раскритиковали решение Кабинета министров Украины об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз". На Западе обеспокоены, что правительство не учло волю Наблюдательного совета.

Об этом РБК-Украина рассказал один из западных дипломатов.

"В этом увольнении (Андрея Коболева - ред.) действительно мало смысла, если, конечно, кто-то не пытается назначить нового руководителя ("Нафтогаза" - ред.) для использования в личных или политических целях. С точки зрения корпоративного управления это, по сути, катастрофа", - сказал дипломат.

Собеседник издания отметил, что "Нафтогаз" является одной из реформ, за которые "боролись тяжелее всего, начиная с 2014 года", и то, что сейчас делают с этой институцией - "это катастрофа".

"Вызывает беспокойство то, что правительство как доминирующий акционер не учло волю Наблюдательного совета. Согласно законодательству, Набсовет может уволить председателя правления. Но вместо этого они распустили Набсовет, уволили главу правления и, вероятно, восстановят Набсовет. Если они хотели уволить главу правления, им следовало бы просто обратиться к Набсовету", - добавил он.

Напомним, сегодня Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза", а на его место назначил бывшего и. о. министра энергетики Юрия Витренко.

Вместе с тем правительство уволило и переназначило членов Набсовета "Нафтогаза".

Отметим, в "Нафтогазе" отреагировали на увольнение Коболева, назвав его возвращением к ручному управлению компанией.

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