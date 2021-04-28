Рокіровка від Кабміну. Вітренко змінив Коболєва в "Нафтогазі" і звільнив місце в Міненерго: що відомо

Український уряд змінив керівництво "Нафтогазу України", призначивши головою правління Юрія Вітренка , який до цього керував Міненерго. Андрій Коболєв, який до сьогоднішнього дня очолював НАК, стверджує, що дізнався про своє звільнення з новин.

Андрій Коболєв

Коболєв очолив "Нафтогаз" у березні 2014 року. У структурах групи працював з 2002 року, пройшовши шлях від головного спеціаліста до радника голови правління.

З його приходом на топ-посаду компанія провела низку реформ, позбувшись залежності від російського "Газпрому" і пов'язаної з ним багатомільярдної газової корупції. На сьогодні Україна закуповує газ у європейських постачальників на ринкових умовах.

Одним з головних досягнень так само вважається виграш справи проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. Тоді команда "Нафтогазу України", в тому числі з тодішнім виконавчим директором Юрієм Вітренком, відсудила 4,6 млрд доларів у російської компанії і домоглася сплати 2,56 млрд доларів з вирахуванням грошей, які в 2014 році НАК отримав у вигляді газу.

Навесні минулого року уряд хотів оголосити конкурс на посаду голови правління "Нафтогазу". Але в підсумку продовжило контракт з Коболєвим на чотири роки. Сам топ-менеджер говорив, що у нього був "золотий парашут" і йому покладалася компенсація на випадок звільнення до закінчення контракту.

Про сьогоднішнє звільнення Коболєв дізнався з новин, а в компанії в коментарі РБК-Україна не називали причину такого рішення Кабміну. Пізніше стало відомо, що уряд звільнив його за "незадовільну роботу". Зокрема, в 2020 році збитки групи компаній "Нафтогаз" склали 19 млрд гривень, хоча за фінпланом очікувався прибуток у розмірі 11,5 млрд гривень.

Юрій Вітренко

Вітренко прийшов в "Нафтогаз" теж в першій половині 2000-х, але після участі в інших проектах конкретно повернувся до компанії в 2014. Восени 2018 року став виконавчим директором НАК, займав цю посаду до 17 липня 2020 року, поки її не скоротили.

У грудні 2020 року увійшов до уряду Дениса Шмигаля на посаді першого заступника міністра енергетики та в. о. міністра. Кілька голосувань у Раді за призначення його повноцінним міністром провалилися. Причиною стала багатомільйонна премія за виграш у Стокгольмі, яку він отримав.

У лютому 2021 року Вітренко в листі Шмигалю пропонував йому звільнити голову правління "Нафтогазу" Коболєва через незадовільні показники НАК, але прем'єр говорив, що не бачить підстав для його звільнення.

Ситуація фактично вирішилася тільки сьогодні, коли Коболєва звільнили, а на його місце призначили Вітренка.

Хто тепер очолить Міненерго

Відсьогодні в. о. міністра енергетики України є Юрій Бойко, який працює в міністерстві на посаді заступника міністра. Але очікується, що він буде наділений такими повноваженнями близько доби, оскільки завтра Верховна рада може проголосувати за нового міністра.

Зазначимо, сам Вітренко раніше неодноразово говорив, що не бачить себе в Міністерстві енергетики без повноважень міністра.

Напередодні прем'єр-міністр вніс кандидатуру віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Профільний комітет вже розглянув його кандидатуру і рекомендував підтримати призначення.

Згідно з декларацією, у ймовірного майбутнього міністра енергетики є будинок більш ніж на 300 квадратних метрів і кілька ділянок під Києвом, а також три квартири в столиці. Його сім'я володіє елітними автомобілями Mercedes GLS-350 і Range Rover Velar.

За минулий рік Галущенко заробив в "Енергоатомі" 1,7 млн гривень, на роботі за сумісництвом в КНУ імені Шевченка отримав ще понад 200 000 гривень. Також він задекларував понад 3 млн гривень гонорару від арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Готівкою його сім'я зберігає понад 330 000 доларів, у банку ще понад 100 000 доларів і близько 1 млн гривень.