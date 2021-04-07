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Витренко написал заявление на увольнение из Минэнергетики

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 20:04
Витренко написал заявление на увольнение из Минэнергетики Фото: Юрий Витренко (facebook.com YVitrenko)
Автор: Владислав Красинский

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение. Витренко решил уйти из Министерства энергетики.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

Сам Юрий Витренко, на вопрос РБК-Украина о возможной отставке, на момент выхода публикации не ответил.

В пресс-службе Министерства энергетики изданию эту информацию также подтвердить не смогли.

Напомним, Витренко сейчас занимает должность исполняющего обязанности министра энергетики, поскольку парламент несколько раз проваливал его назначение главой Минэнергетики.

Как заявлял в январе сам Витренко, он планирует уйти из Минэнергетики, если Рада не сможет назначить его министром. Витренко планировал уйти в бизнес после увольнения из Кабмина.

Позже Витренко заявил, что решение о его увольнении из Минэнергетики должен принять Кабмин.

"Это все же ответственная должность. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется", - сказал тогда он.

В начале марта глава Кабмина Денис Шмыгаль говорил, что хотел бы видеть Витренко в должности министра энергетики и вице-премьера.

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