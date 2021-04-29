ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Витренко назвал логичным решение об увольнении Коболева

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 00:34
Витренко назвал логичным решение об увольнении Коболева Фото: Юрий Витренко назначен главной Нафтогаза (unian.ua)
Автор: Артур Родивилов

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичными. По его словам, последнее время результаты "Нафтогаза" были негативными.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Витренко сообщил, что в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, а по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

"Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года. И с этой точки зрения оно является понятным", - сказал Витренко.

Он уточнил, что "Нафтогаз" подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн.

Напомним, на информацию об увольнении уже отреагировал и сам Коболев. Он заявил, что не писал никаких заявлений об отставке, а об увольнении узнал из новостей.

Отметим, в "Нафтогазе" отреагировали на увольнение Коболева, назвав его возвращением к ручному управлению компанией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Нафтогаз Украины Юрий Витренко
NEWS
Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса