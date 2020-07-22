Захват заложников в Луцке и взрыв в Киеве: новости за 21 июля

Коллаж РБК-Украина

В Центре луцка террорист 12 часов удерживал в автобусе заложников, єкс-главе "Укравтодора" выдвинули обвинения в Польше, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв. Подробнее о том, что произошло во вторник, 21 июля, - в материале РБК-Украина

В Луцке захватили автобус с заложниками: подробности

Вчера, 21 июля, в центре Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами "Берестечко-Красниловка". Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них были 15-летний ребенок, а также беременная женщина.

Центр города перекрыли. На месте периодически раздавались звуки выстрелов.

Нападающий выдвинул свои требования в соцсетях. Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также он потребовал от президента Владимира Зеленского записать видеообращение. Президент выполнил это требование, в связи с чем захватчик отпустил троих людей.

Вскоре после этого начался штурм автобуса. Все заложники освобождены, а террорист задержан. Подробности, фото и видео – на РБК-Украина.

В России не видят основания для нормандской встречи

Вчера, 21 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет дату встречи в нормандском формате в ближайшее время. Он заявил, что есть подтверждения с немецкой и французской стороны. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине. По его словам, в России пока не видят оснований для проведения саммита.

Экс-главе "Укравтодора" Новаку выдвинули обвинения в Польше

Во вторник, 20 июля, в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Его подозревают в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции. Об этом сообщает агентство PAP.

Новака доставили в прокуратуру после 8 утра во вторник. Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

Возле станции метро "Минская" прогремел взрыв

Во вторник, 21 июля, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв. Перед этим стало известно об обнаружении возле подземки подозрительного чемодана, после чего людей поблизости экстренно эвакуировали.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". В результате взрыва никто не пострадал.

Под Радой нардепа облили зеленкой, задержали двух подозреваемых

Вчера, 21 июля, возле Верховной рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили нардепа зеленкой. Полицейские задержали двух человек.

Зеленкой облили депутата фракции "Оппозиционная платформа-За життя" Олега Волошина. В полиции отметили, что задержанных доставили в Печерское управление полиции.

Накануне Волошин заявил, что украинский суверенитет "преданный полностью внешнему управлению", и что "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики

Вчера утром, 21 июля, лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики на общую сумму 750 млрд евро. Также они достигли договоренности о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

Как сообщается, лидеры ЕС смогли лишь на пятый день саммита достичь договоренности о фонде восстановления экономики. "Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Фонд восстановления ЕС будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов. Он будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1 074 триллиона евро.