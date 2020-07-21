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В России не видят основания для нормандской встречи

Москва, Вторник 21 июля 2020 14:27
В России не видят основания для нормандской встречи
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Песков ответил на заявление Зеленского о будущем саммите

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине. В России пока не видят оснований для проведения саммита.

Об этом сообщает российский телеканал RT.

По словам Пескова, сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в так называемом нормандском формате "нет необходимой почвы".

Отметим, предпосылкой новой встречи в нормандском формате является выполнение договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время декабрьского саммита в Париже. Среди договоренностей - полное прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Украина ждет дату новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению нового саммита.

Ранее Россия обвинила Украину в якобы отказе от выполнения договоренностей парижской встречи в нормандском формате.

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