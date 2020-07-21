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Зеленский выполнил требования мужчины, захватившего заложников в Луцке

Вторник 21 июля 2020 21:09
Зеленский выполнил требования мужчины, захватившего заложников в Луцке
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию захватчика

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Кривоша. В связи с этим захватчик отпустил троих людей.

Соответствующее видео появилось на странице Зеленского.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - сказал президент.

Кроме того, в комментариях под видео от имени Владимира Зеленского опубликованы требования Кривоша, которые он оставил в своих соцсетях перед захватом автобуса в центре Луцка.

Зеленский выполнил требования мужчины, захватившего заложников в Луцке

Напомним, Кривош требовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Ранее сообщалось, что Кривоша отпустил трех заложников после разговора с Зеленским.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

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