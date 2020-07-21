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Под Радой нардепа облили зеленкой, задержали двух подозреваемых

Киев, Вторник 21 июля 2020 13:46
Под Радой нардепа облили зеленкой, задержали двух подозреваемых
Фото: нардепа облили зеленкой (facebook.com/sophia.sereda)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленкой облили Волошина

Сегодня возле Верховной рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили нардепа зеленкой. Полицейские задержали двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции отметили, что задержанных доставили в Печерское управление полиции.

Отметим, облили зеленкой депутата фракции "Оппозиционная платформа-За життя" Олега Волошина.

Накануне Волошин заявил, что украинский суверенитет "преданный полностью внешнему управлению", и что "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Напомним, в декабре депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

Тогда в СБУ заявили, что нападение на нардепа Михаила Ананченко было постановочным, видео опубликовали в рамках операции Службы безопасности Украины.

Кроме того, 11 декабря в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

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