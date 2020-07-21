Фото: место происшествия (volynnews.com)

Террорист держал людей в заложниках с 9 утра

В Луцке освободили всех заложников. Людей освободили после штурма автобуса.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По данным Службы безопасности Украины, спецназовцы в ходе спецоперации "Бумеранг" освободили 13 заложников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге отметил, что раненных среди заложников не обнаружили.

На освобождение заложников также отреагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что в Украине нет места для терроризма.

"Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал он в Telegram.

Так, сегодня утром стало известно, что в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами "Берестечко-Красниловка". Центр города перекрыли.

На месте периодически раздавались звуки выстрелов. Преступник открывал огонь в сторону правоохранителей и выбросил из автобуса гранату. Взрывотехникам удалось ее обезвредить. Кроме того, мужчина сообщил, что еще в одном людном месте Луцка заложена бомба.

Злоумышленник начал звонить родственникам своих заложников. В разговоре он потребовал связаться с журналистами и передать все его условия.

Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них были 15-летний ребенок, а также беременная женщина.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УК Украины. Действия злоумышленника в дальнейшем будут квалифицированы по статье "терроризм".

Что известно о террористе

Мужчина сам позвонил в полицию в 09:25 с сообщением о захвате заложников и представился как Максим Плохой. Замминистра МВД Антон Геращенко добавил, что в сети есть книга "Философия Преступника" Максима Плохого, в которой описано пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

В МВД подтвердили информацию о нескольких судимостях преступника за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия. Настоящее имя - Максим Степанович Кривош, 44 года, прописан в городе Дубно.

Нападающий выдвинул свои требования в соцсетях. Ранее в Twitter мужчина опубликовал пост о недовольстве системой и заявил, что “государство было и есть первым террористом”.

Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Кривош не лечился в психиатрической больнице; министр также попросил быть аккуратными в распространении информации о террористе.

Как сообщалось, силовики призывают жителей Луцка не приближаться к месту захвата заложников террористом и не нагнетать обстановку в соцсетях; также взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник.