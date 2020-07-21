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Экс-главе "Укравтодора" Новаку выдвинули обвинения в Польше

Варшава, Вторник 21 июля 2020 12:29
Экс-главе "Укравтодора" Новаку выдвинули обвинения в Польше
Фото: Славомир Новак (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Его подозревают в получении коррупционной выгоды на 300 тысяч евро

Во вторник, 20 июля, в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Его подозревают в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Об этом сообщает агентство PAP.

Новака доставили в прокуратуру после 8 утра во вторник. Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

"В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тысяч евро - ред.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медсправок, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Отметим, в 2016-2019 годах Новак возглавлял "Укравтодор", но в сентябре подал в отставку, заявив, что получил "новое предложение". Также он был министром транспорта Польши в правительстве "Гражданской платформы".

Напомним, Новака задержали 20 июля. Украинские и польские антикоррупционные органы проводили совместную спецоперацию.

Так, НАБУ совместно с польскими правоохранителями проводили санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши.

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Новости Украины УкравтодорПольшаСлавомир Новак
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