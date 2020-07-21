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Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики

Брюссель, Вторник 21 июля 2020 08:41
Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики
Фото : флаги ЕС (csamir.com)
Автор: Андрей Козловский

Общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро

Сегодня утром, 21 июля, лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики на общую сумму 750 млрд евро. Также они достигли договоренности о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, лидеры ЕС смогли лишь на пятый день саммита достичь договоренности о фонде восстановления экономики.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Фонд восстановления ЕС будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов. Он будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1 074 триллиона евро.

Долгосрочный бюджет ЕС на этот раз было трудно согласовать, поскольку в нем "образовалась дыра" в размере 10 миллиардов евро в год из-за Brexit Британии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на финансовом саммите ЕС участникам удалось договориться о значительной части грантов на восстановление экономики в условиях пандемии.

Кроме того, лидеры ЕС четыре дня не могли договориться о плане спасения экономики.

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