Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики

Фото : флаги ЕС (csamir.com)

Общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро

Сегодня утром, 21 июля, лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики на общую сумму 750 млрд евро. Также они достигли договоренности о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, лидеры ЕС смогли лишь на пятый день саммита достичь договоренности о фонде восстановления экономики.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Фонд восстановления ЕС будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов. Он будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1 074 триллиона евро.

Долгосрочный бюджет ЕС на этот раз было трудно согласовать, поскольку в нем "образовалась дыра" в размере 10 миллиардов евро в год из-за Brexit Британии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на финансовом саммите ЕС участникам удалось договориться о значительной части грантов на восстановление экономики в условиях пандемии.

Кроме того, лидеры ЕС четыре дня не могли договориться о плане спасения экономики.