Захват заложников в Луцке: что известно

Фото: автобус с заложниками (volyn24 com)

В захваченном автобусе находятся около 20 человек

В Луцке неизвестный захватил маршрутный автобус с пассажирами. У мужчины с собой взрывчатка и оружие. Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы у автобуса. Центр города перекрыт, на месте работают взрывотехники и полиция. Все подробности - на РБК-Украина.

Захват заложников в Луцке: что произошло

Утром 21 июля на номер 102 поступило сообщение о том, что в центральной части города мужчина взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко-Красниловка". При себе у захватчика есть оружие и взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области.

Автобус стоит на Триумфальной площади перед драмтеатром. Окна зашторены, несколько стекол разбито. Очевидцы происшествия утверждают, что слышали звуки выстрелов.

Фото: на месте происшествия (konkurent.ua)

Преступник уже дважды открывал огонь в сторону правоохранителей.

В автобусе около 20 заложников

Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Также в комментарии РБК-Украина в отделе коммуникации ГУПН Волынской области сообщили, что захватчик вооружен, однако пока не установлен тип оружия.

Правоохранители пытаются вести переговоры с мужчиной по телефону. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УК Украины.

Что известно о захватчике

Мужчина сам позвонил в полицию в 09:25 с сообщением о захвате заложников и представился как Максим Плохой. Об этом сообщил в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко.

Геращенко добавил, что в сети есть книга "Философия Преступника" Максима Плохого. В ней описано пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Фото: Максим Плохой (twitter.com)

Также в Нацполиции сообщили, что захвативший автобус мужчина ранее находился на психиатрическом лечении.

Требования террориста

Нападающий выдвинул свои требования в соцсетях. Ранее в Twitter мужчина опубликовал пост о недовольстве системой и заявил, что “государство было и есть первым террористом”.

Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Фото: скриншот страницы Twitter (konkurent.ua)

На видео мужчина поздравил всех "с днем антисистемы" и призвал “не обманывать себя и праздновать правду”. Также по его заявлению, взрывное устройство установлено еще в одном людном месте Луцка.

В Луцке проводится спецоперация

Сотрудники Национальной полиции заблокировали центральную часть Луцка для обеспечения безопасности горожан. Перекрыт проезд для любого вида транспорта на улицах Словацкого, Богдана Хмельницкого, Парковой, частично – проспект Свободы, ул. Леси Украинки. Из-за чего на дорогах уже образовались пробки.

Фото: центр города заблокирован (konkurent.ua)

К месту происшествия прибыл БТР Национальной гвардии, стянуты все подразделения полиции и спецназ. На территории Волынской области введен оперативный план "Заложник".

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка. Президент заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Также стало известно еще об одной заложенной взрывчатке в Луцке. Преступник возможно установил еще одно взрывное устройство на территории города.