Захват заложника в Полтаве и поджог дома активиста: новости за 23 июля

Коллаж РБК-Украина

В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне авто, взял заложника, активист Виталий Шабунин заявил о поджоге дома, "Динамо" назначило Мирчу Луческу главным тренером. Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 июля, - в материале РБК-Украина

В Полтаве мужчина взял заложника и поехал в Киев: подробности

Вчера, 23 июля, около 9 утра возле здания административного суда Полтавы правоохранители пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Во время задержания он достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. При этом, как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, мужчина держал за руку сотрудника полиции. После переговоров он обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна. Требование захватчика заключалось в том, чтобы его снова не судили и сажали в тюрьму.

Автоугонщику предоставили служебный автомобиль полиции, на котором он вместе с заложником направился в Киев. Позже он отпустил полицейского и скрылся в лесу Решетиловского района.

Для поисков мужчины привлекли Национальную гвардию. Также правоохранители подняли в воздух квадрокоптеры.

В России снова заявили о якобы выходе Украины из минских соглашений

Российская сторона не исключает, что постановление Верховной рады Украины о местных выборах может быть расценено как выход Киева из минских соглашений. В связи с этим от Украины требуют разъяснений.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают "РИА Новости".

В Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек, водитель скрылся

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, его разыскивают.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы автодороги, слетело в кювет и перевернулось.

Суд арестовал луцкого террориста

Луцкого захватчика, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса, арестовали. Суд арестовал его на 2 месяца без возможности внесения залога.

Соответствующее решение принял Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Отметим, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан.

Шабунин заявил о поджоге дома, полиция устанавливает обстоятельства

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства пожара в доме, который принадлежит активисту Виталию Шабунину. Никто из жильцов дома не пострадал.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская. Как она сообщила, дом частично поврежден. Сейчас полиция рассматривает версию поджога.

Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина.

Названа стоимость вакцины от коронавируса для украинцев

Впервые названа ориентировочная стоимость вакцины от коронавируса, которую собирается представить китайская компания. Прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен. Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам медика, сейчас вакцина уже в третьей стадии разработки, но в первых рядах в списке ВОЗ. Всего нужно будет ввести две дозы вакцины.

Загадочная смерть волонтера Кучапина в Киеве: всплыли новые детали трагедии

Смерть волонтера Алексея Кучапина в Киеве, тело которого обнаружили в арендованной квартире в Днепровском районе столицы спустя несколько дней после информации о пропаже руководителя "Дома милосердия", обросла новыми подробностями и вызвала дополнительные вопросы.

В полиции утверждают, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. Но многие подозревают, что могло иметь место убийство. Как аргумент приводится активная волонтерская деятельность Кучапина, который посвятил свою жизнь помощи тем, кто остался без крыши над головой, сиротам, инвалидам и другим обездоленным. Якобы из-за этого мужчина нажил себе многих недоброжелателей в правоохранительных органах.

"Помогавший бездомным (и бесивший этим ментов) Кучапин "умер естественной смертью" на окровавленном и спешно вынесенным на мусорку диване", - пишет журналист Денис Бигус в своем Facebook.

"Динамо" назначило Луческу главным тренером

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен известный румынский специалист Мирча Луческу. Ранее он долгое время возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий Шахтер. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного клуба.

Луческу будет тренировать "Динамо" два года (в контракте также прописана опция прологнации еще на год).