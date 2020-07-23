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Автоугонщик в Полтаве взял в заложники полицейского и едет в Киев: что известно

Полтава, Четверг 23 июля 2020 12:45
Автоугонщик в Полтаве взял в заложники полицейского и едет в Киев: что известно
Фото: ситуация в Полтаве (dkr_npu)
Автор: Ирина Гамерская

В заложниках - полковник полиции

В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой. На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева, подробнее - в материале РБК-Украина.

Мужчина угрожал гранатой полиции при попытке задержания

Возле здания административного суда Полтавы около 9 утра 23 июля правоохранители пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Во время задержания он достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. При этом, как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, мужчина держал за руку сотрудника полиции.

Автоугонщик в Полтаве взял в заложники полицейского и едет в Киев: что известно

После переговоров он обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.

Надзвичайна ситуація в Полтаві

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе і поліцейського гранатою

Опубліковано Телеканал "Центральний" Четвер, 23 липня 2020 р.

Автоугонщику предоставили автомобиль полиции, он направляется в сторону Киева

Автоугонщику предоставили служебный автомобиль полиции. На данный момент он, вместе с заложником, направляется в сторону Киева. Введена спецоперация "Гром".

Как сообщают местные СМИ, мужчина движется в направлении Киева на автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"). Сейчас автомобиль едет в Решетиловском районе.

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