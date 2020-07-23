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Шабунин заявил о поджоге дома, полиция устанавливает обстоятельства

Киев, Четверг 23 июля 2020 10:05
Шабунин заявил о поджоге дома, полиция устанавливает обстоятельства
Фото: место происшествия (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна, Анастасия Светлевская

Дом частично поврежден

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства пожара в доме, который принадлежит активисту Виталию Шабунину. Никто из жильцов дома не пострадал.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская.

Как она сообщила, дом частично поврежден. Сейчас полиция рассматривает версию поджога. До сих пор продолжается дополнительный осмотр места происшествия.

Работают криминалистическая лаборатория Киевской области, и еспертно-криминалистическая лаборатория МВД. Также привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС. По состоянию на 10 утра, правоохранители пока не определили правовую квалификацию дела.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета. По результатам проведенной проверки и всех собранных данных в ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации", - добавила она.

Отметим, сегодня утром Шабунин на своей странице в Facebook сообщил, что его дом подожгли. На момент пожара в доме были родители активиста.

Добавим, что Шабунин также является главой общественной организации "Центр противодействия коррупции".

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