Полиция установила личность полтавского захватчика и назвала его требования

Фото: автоугонщик (poltava.to)

Мужчину ранее судили за имущественные преступления

Полтавские правоохранители установили личность захватчика, который взял в заложники полицейского и теперь направляется в сторону Киева. Это мужчина, местный житель, ему 32 года, ранее судимый.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов.

Гришин сообщил, что мужчина были ранее судимый за имущественные преступления, а также за хранение наркотических веществ.

В настоящее время главное требование захватчика, чтобы его снова не судили и сажали в тюрьму.

Также он сообщил, что сейчас автоугонщик с заложником едут не в сторону Киева, а по сельским дорогам, в одном из районов Полтавской области.

Ранее была информация, что полтавский автоугонщик с заложником едет в сторону Киева.

Напомним, мужчине, который захватил человека, дали автомобиль, в заложниках - полковник полиции.

В Полтаве возле здания административного суда правоохранители пытались задержать мужчину, подозреваемого в незаконном завладении автомобилем. Во время задержания он достал гранату, которую угрожал взорвать, и взял в заложники полицейского.