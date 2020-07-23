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Суд арестовал луцкого террориста

Луцк, Четверг 23 июля 2020 16:40
Суд арестовал луцкого террориста
Фото: Максим Кривош (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Мужчину арестовали без права внесения залога

Луцкого захватчика, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса, арестовали. Суд арестовал его на 2 месяца без возможности внесения залога.

Соответствующее решение принял Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Отметим, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан.

Кривошу 44 года, он уже имел судимость. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее сообщалось, что террорист, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

Как известно, СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

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