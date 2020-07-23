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В России снова заявили о якобы выходе Украины из минских соглашений

Москва, Четверг 23 июля 2020 18:34
В России снова заявили о якобы выходе Украины из минских соглашений
Фото: Мария Захарова (wikimedia.org by Совет Федерации)
Автор: РБК-Украина

Москва требует объяснений из-за постановления Верховной рады

Российская сторона не исключает, что постановление Верховной рады Украины о местных выборах может быть расценено как выход Киева из минских соглашений. В связи с этим от Украины требуют разъяснений.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают "РИА Новости".

По ее словам, Москве не ясно, что означает последнее постановление Рады по местным выборам и пресс-релиз украинского президента, поэтому не исключено, что это может расцениваться как выход из минских соглашений по Донбассу.

Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить. Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации", - добавила Захарова.

Напомним, речь идет о постановлении Верховной рады Украины от 15 июля, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях назначат отдельным законом и только в случае прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений воспринимаются как выход Киева из действующих договоренностей.

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