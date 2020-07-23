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Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина

Украина, Четверг 23 июля 2020 22:10
Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина
Фото: Виталий Шабунин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Зеленский ожидает, что правоохранители быстро "поставят все точки над и"

Правоохранительные органы должны выяснить, кто и зачем поджег дом антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Причастные должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, инцидент с домом Шабунина является показателем того, что украинское общество не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений.

"Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что любой человек, независимо от взглядов и позиции, имеет в Украине абсолютное право на неприкосновенность.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно", - добавил он.

Напомним, сегодня антикоррупционный активист Шабунин сообщил, что его дом ночью подожгли неизвестные лица; в доме находились родители активиста, они не пострадали.

По факту поджога дома Шабунина правоохранители возбудили уголовное дело, виновникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

На поджог дома Шабунина отреагировали в представительстве Европейского союза в Украине.

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