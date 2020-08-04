Захват банка в Киеве и отказ Луцка вводить жесткий карантин: новости за 3 августа

Коллаж РБК-Украина

В центре Киева мужчина захватил отделение банка, Луцкий городской совет отказался вводить жесткий карантин, главе Зеновию Холоднюку избрали меру пресечения. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 3 августа, - в материале РБК-Украина

Захват банка в Киеве: подробности

Вчера, 3 августа, в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, угрожая привести в действие бомбу, которая находится в его портфеле.

При этом захватчик отпустил всех сотрудников банка, однако руководитель отделения осталась по собственной инициативе.

Правоохранители провели штурм здания, и захватили мужчину.

Появилась информация о личности захватчика и его фото - это Сухроб Каримов 1988 года рождения.

Луцк отказался вводить жесткий карантин

На внеочередном заседании Луцкого городского совета рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению города к красной зоне карантина. В Луцке не будут вводить жесткий карантин.

Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Также депутаты Луцкого городского совета просят президента Владимира Зеленского и Верховную раду отменить усиление карантина в городе.

Минобороны ответило на угрозы России поставлять оружие на Донбасс

Угрозы Российской Федерации поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки террористов. При этом Москва уже седьмой год поставляет вооружения подконтрольным формированиям. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.

Ранее глава комитета российской Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия сможет якобы официально поставлять оружие боевикам на Донбассе, если США утвердят ежегодную военную помощь Украине.

Дело Вовка: главе ГСА избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Руководителю ГСА назначили личное обязательство. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюка.

Чиновников подозревают, в частности, в принятии заказных решений и попытке захвата власти в системе судоустройства.

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

На сегодня менее 10% населения мира переболело коронавирусом. При этом больше всего риску заражения подвержены медики.

Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше", - отметила она.

Медведчук поехал в Крым праздновать 66-летие

Виктор Медведчук, кум Владимира Путина и депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отправился с женой Оксаной Марченко в оккупированный Крым.

Визит Медведчука с семьей на полуостров подтвердил его пресс-секретарь Олег Балабин, пишет "Крым.Реалии". "Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сообщил Бабанин.

Известно, что одиозный нардеп и олигарх въехал на территорию оккупированного полуострова в воскресенье, 2 августа.