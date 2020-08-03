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Киевского террориста захватили

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:58
Киевского террориста захватили
Фото: захватчик (facebook.com/anton.gerashchenko7)
Автор: Анастасия Рокитна

Была проведена спецоперация

Правоохранители захватили захватчика, который угрожал взорвать банк в центре Киева. Был проведен штурм здания.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, взрыва не было.

"Террорист захвачен живым", - написал он.

Он сообщил, что дальше будет суд и длительное тюремное заключение для захватчика.

Напомним, сегодня в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, угрожая привести в действие бомбу, которая находится в его портфеле.

Отметим, захватчик отпустил всех сотрудников банка, однако руководитель отделения осталась по собственной инициативе.

Позже появилась информация о личности захватчика и его фото - это мужчина 1988 года рождения Сухроб Каримов.

Отметим, угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана.

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