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Появилось фото киевского захватчика

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:07
Появилось фото киевского захватчика
Фото: место захвата банка в Киеве (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Отделение банка захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото захватчика отделения банка в центре Киева. По информации МВД, захватчиком является гражданин Узбекистана.

Соответствующую информацию в Facebook опубликовал Геращенко.

По его словам, пока неизвестно, насколько серьезными являются намерения захватчика и есть ли у него взрывчатка.

"По предварительной информации, лицом, которое грозит террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек", - написал Геращенко.

Он добавил, что в связи с захватом введен план специальной операции "Бумеранг".

Появилось фото киевского захватчика

Напомним, сегодня около 12:00 в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Ранее Геращенко сообщал, что по предварительной информации, захватчик отпустил всех, однако руководитель отделения осталась в помещении по собственному желанию.

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