Минобороны ответило на угрозы России поставлять оружие на Донбасс

Фото: министр обороны Андрей Таран (УНИАН)

Такие поставки станут подтверждением агрессии и поддержки боевиков

Угрозы Российской Федерации поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки террористов. При этом Москва уже седьмой год поставляет вооружения подконтрольным формированиям.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что Россия уже седьмой год подряд ведет войну против Украины, и за это время на оккупированном Донбассе накопилось:

танков - 480 единиц;

боевых бронированных машин - более 900 единиц;

пушек и гаубиц - около 450 единиц;

минометов - около 300 единиц;

реактивных систем залпового огня - около 210;

средств противовоздушной обороны - около 700;

противотанковых средств - около 450.

"Всю это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства", - говорится в заявлении.

Также указывается, что данное вооружение и боевая техника используются не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.

"Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - отметили в Минобороны.

Что касается иностранной военной помощи Украине, то Киев получает ее в рамках международных договоров.

Отметим, ранее глава комитета российской Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия сможет якобы официально поставлять оружие боевикам на Донбассе, если США утвердят ежегодную военную помощь Украине.

Напомним, на прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине на 300 млн долларов.

До этого американский Конгресс одобрил оборонный бюджет, который предусматривает 250 млн долларов на военную помощь Киеву.