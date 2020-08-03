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Дело Вовка: главе ГСА избрали меру пресечения

Киев, Понедельник 03 августа 2020 21:27
Дело Вовка: главе ГСА избрали меру пресечения
hra.arbitr.gov.ua
Автор: Роман Калиниченко

Суд отказался назначить залог в 1 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Руководителю ГСА назначили личное обязательство.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Таким образом, следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"На подозреваемого возложены обязанности: прибывать к следственным детективам НАБУ, прокурорам и в суд по первому требованию; сообщать следователям, прокурорам и суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в данном уголовном производстве, а также потерпевшими", - говорится в сообщении.

Срок действия обязательств - до 16 сентября. Полный текст постановления огласят в четверг, 6 августа, в 16:00.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюка.

Чиновников подозревают, в частности, в принятии заказных решений и попытке захвата власти в системе судоустройства.

РБК-Украина исследовало записи разговоров одиозных судей, а также разбиралось, планирует власти ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".

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