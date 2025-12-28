ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ поспішає з "бліц-кригом" в Гуляйполі перед зустріччю Зеленського та Трампа, - ЗСУ

Україна, Неділя 28 грудня 2025 18:29
UA EN RU
РФ поспішає з "бліц-кригом" в Гуляйполі перед зустріччю Зеленського та Трампа, - ЗСУ Фото: українські військові прокоментували заяви РФ щодо захоплення Гуляйполя і Степногірська (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Росіяни нафантазували захоплення Гуляйполя і Степногірська так само, як до цього брехали і про Куп'янськ. Це зумовлено сьогоднішньою зустріччю лідерів Україні і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил оборони Півдня в Telegram.

"Заяви Путіна (російський диктатор, - ред.) і доповіді Герасимова (керівник генштабу РФ, - ред.) щодо Гуляйполя і Степногірська - нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів", - зазначили українські оборонці.

Вони наголосили, що поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена зустріччю президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка має відбутися сьогодні, 28 грудня.

"Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення", - повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що окупанти мають значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні. Вони активно використовують безпілотники і артилерію, завдає авіаударів КАБами та намагаються витіснити оборонців з міста.

"Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння. Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом", - йдеться у заяві.

Українські воїни додали, що в Степногірську тривають оборонні дії ЗСУ.

"Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців", - розповіли вони.

Брехливі заяви РФ

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що заява Росії захоплення Гуляйполя не відповідає дійсності.

За його словами, окупанти підтягують резерви, зокрема з Вербового, щоб захопити місто, оскільки надають йому великого значення.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, РФ не контролює місто Степногірськ в Запорізькій області. Він наголосив, що заяви Герасимова - чергова брехня.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти визначили напрямок Гуляйполя як один з пріоритетних для себе. Вони зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.

У мережі також поширили відео, на якому російські військові заявили про нібито захоплення командно-спостережного пункту тероборони біля Гуляйполя. У Силах оборони заявили, що проведуть розслідування за цим фактом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Куп'янськ Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС
Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну