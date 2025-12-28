ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ спешит с "блиц-кригом" в Гуляйполе перед встречей Зеленского и Трампа, - ВСУ

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 18:29
UA EN RU
РФ спешит с "блиц-кригом" в Гуляйполе перед встречей Зеленского и Трампа, - ВСУ Фото: украинские военные прокомментировали заявления РФ о захвате Гуляйполя и Степногорска (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне нафантазировали захват Гуляйполя и Степногорска так же, как до этого врали и о Купянске. Это обусловлено сегодняшней встречей лидеров Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил обороны Юга в Telegram.

"Заявления Путина (российский диктатор, - ред.) и доклады Герасимова (руководитель генштаба РФ, - ред.) относительно Гуляйполя и Степногорска - напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз", - отметили украинские оборонцы.

Они отметили, что поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться сегодня, 28 декабря.

"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления", - сообщили в ВСУ.

Отмечается, что оккупанты имеют значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении. Они активно используют беспилотники и артиллерию, наносит авиаудары КАБами и пытаются вытеснить защитников из города.

"Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трех сотен личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения. Сейчас ситуация в Гуляйполе очень тяжелая. Но в настоящее время россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом", - говорится в заявлении.

Украинские воины добавили, что в Степногорске продолжаются оборонительные действия ВСУ.

"Оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок, и за него тоже идут ожесточенные бои. Но часть поселка находится под контролем украинских защитников", - рассказали они.

Лживые заявления РФ

Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что заявление России о захвате Гуляйполя не соответствует действительности.

По его словам, оккупанты подтягивают резервы, в частности из Вербового, чтобы захватить город, поскольку придают ему большое значение.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, РФ не контролирует город Степногорск в Запорожской области. Он подчеркнул, что заявления Герасимова - очередная ложь.

По данным аналитиков Института изучения войны, оккупанты определили направление Гуляйполя как одно из приоритетных для себя. Они сосредоточили там силы как минимум трех армий и одной дивизии.

В сети также распространили видео, на котором российские военные заявили о якобы захвате командно-наблюдательного пункта теробороны возле Гуляйполя. В Силах обороны заявили, что проведут расследование по этому факту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Купянск Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну