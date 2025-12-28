РФ спешит с "блиц-кригом" в Гуляйполе перед встречей Зеленского и Трампа, - ВСУ
Россияне нафантазировали захват Гуляйполя и Степногорска так же, как до этого врали и о Купянске. Это обусловлено сегодняшней встречей лидеров Украины и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил обороны Юга в Telegram.
"Заявления Путина (российский диктатор, - ред.) и доклады Герасимова (руководитель генштаба РФ, - ред.) относительно Гуляйполя и Степногорска - напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз", - отметили украинские оборонцы.
Они отметили, что поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться сегодня, 28 декабря.
"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления", - сообщили в ВСУ.
Отмечается, что оккупанты имеют значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении. Они активно используют беспилотники и артиллерию, наносит авиаудары КАБами и пытаются вытеснить защитников из города.
"Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трех сотен личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения. Сейчас ситуация в Гуляйполе очень тяжелая. Но в настоящее время россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом", - говорится в заявлении.
Украинские воины добавили, что в Степногорске продолжаются оборонительные действия ВСУ.
"Оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок, и за него тоже идут ожесточенные бои. Но часть поселка находится под контролем украинских защитников", - рассказали они.
Лживые заявления РФ
Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что заявление России о захвате Гуляйполя не соответствует действительности.
По его словам, оккупанты подтягивают резервы, в частности из Вербового, чтобы захватить город, поскольку придают ему большое значение.
Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, РФ не контролирует город Степногорск в Запорожской области. Он подчеркнул, что заявления Герасимова - очередная ложь.
По данным аналитиков Института изучения войны, оккупанты определили направление Гуляйполя как одно из приоритетных для себя. Они сосредоточили там силы как минимум трех армий и одной дивизии.
В сети также распространили видео, на котором российские военные заявили о якобы захвате командно-наблюдательного пункта теробороны возле Гуляйполя. В Силах обороны заявили, что проведут расследование по этому факту.