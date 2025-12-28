РФ спешит с "блиц-кригом" в Гуляйполе перед встречей Зеленского и Трампа, - ВСУ

Россияне нафантазировали захват Гуляйполя и Степногорска так же, как до этого врали и о Купянске. Это обусловлено сегодняшней встречей лидеров Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил обороны Юга в Telegram .

"Заявления Путина (российский диктатор, - ред.) и доклады Герасимова (руководитель генштаба РФ, - ред.) относительно Гуляйполя и Степногорска - напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз", - отметили украинские оборонцы.

Они отметили, что поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться сегодня, 28 декабря.

"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления", - сообщили в ВСУ.

Отмечается, что оккупанты имеют значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении. Они активно используют беспилотники и артиллерию, наносит авиаудары КАБами и пытаются вытеснить защитников из города.

"Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трех сотен личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения. Сейчас ситуация в Гуляйполе очень тяжелая. Но в настоящее время россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом", - говорится в заявлении.

Украинские воины добавили, что в Степногорске продолжаются оборонительные действия ВСУ.

"Оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок, и за него тоже идут ожесточенные бои. Но часть поселка находится под контролем украинских защитников", - рассказали они.