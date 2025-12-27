Вигадують "успіхи": в ЦПД висміяли брехню Путіна про Мирноград, Гуляйполе та Степногірськ

Російський режим намагається вигадати собі чергові "успіхи на фронті" війни в Україні, оскільки реальних досягнень немає. Саме так варто сприймати усі заяви російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, слідом за брехнею про "взятий Куп'янськ" російський режим намагається набрехати про нові "успіхи на фронті". На цей раз брешуть про нібито захоплення Гуляйполя в Запорізькій області та Мирнограду на Донеччині.

"Насправді, бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях. Також росіяни зачищаються в Купʼянську на околицях", - зазначив керівник ЦПД.

Також, за словами Коваленка, окупанти не контролюють місто Степногірськ в Запорізькій області. Заяви керівника російського генштабу Валерія Герасимова - чергова брехня.

"Також росіяни не контролюють Степногірськ у Запорізькій області, там складні бої насправді тривають на цьому напрямку, росіяни кинули туди багато ресурсів, але станом на зараз, Степногірськ вони не контролюють. Бої тривають важкі", - підкреслив він.

Коваленко додав, що російська брехня орієнтована виключно на західний інфопростір, але вона не має нічого спільного з реальними подіями на фронті. Аналогічну заяву зробив безпосередньо ЦПД.

"Мета цієї інформаційної операції - створити ілюзію "перемог" для західної аудиторії, приховати реальні втрати та провали російської армії на фронті. Як і у випадку з фейками про Куп’янськ, ці заяви не мають нічого спільного з реальною ситуацією", - сказано у повідомленні Центру.