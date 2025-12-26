Росіяни заявили про захоплення командного пункту у Гуляйполі: що відповіли у ЗСУ

Мережею шириться відео, на якому військові армії РФ заявили про нібито захоплення командно-спостережного пункту тероборони біля Гуляйполя. У Силах оборони проведуть розслідування за цим фактом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

Що передувало

Вчора ввечері, 25 грудня, низка Telegram-каналів поширила відео, яке, ймовірно, було зняте у штабі одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя. На оприлюднених кадрах російські військові заявляють про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони.

На відео видно залишені комп'ютери, засоби зв'язку, карти, а також незаблокований телефон.

Автор запису демонструє кабінет командира батальйону та спостережний пункт, називаючи це "екскурсією по штабу" і припускаючи, що техніка може містити важливу інформацію, якою РФ планує скористатися.

Заява Сил оборони

За словами Волошина, наразі триває розслідування щодо появи цього відео.

Він зазначив, що компетентні правоохоронні органи мають встановити, чи є відео справжнім, чи дійсно така ситуація мала місце, а також причини та передумови її виникнення. Після завершення слідства буде надано офіційну інформацію.

"І повірте, ніхто нікого не буде ні приховувати, і нічого, все буде доведено", - сказав речник.

Коментуючи оперативну обстановку, Волошин наголосив, що ситуація в самому Гуляйполі залишається складною. Противник продовжує штурмові дії та намагається витіснити Сили оборони з міста.

На вулицях тривають бої, щодня фіксують по два-три десятки бойових зіткнень безпосередньо в межах населеного пункту.

За його словами, російські війська намагаються заводити та закріплювати малі групи в місті, однак Сили оборони України блокують їх просування та завдають вогневого ураження.

Окрім цього, ворог активно атакує населені пункти на логістичному шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя, намагаючись перерізати постачання. Бої, зокрема, тривають у районах Добропілля, Прилук та Варварівки.

"Противник намагається перерізати цей логістичний шлях, щоб відрізати від логістики захисників Гуляйполя. Ситуація доволі важка і ми цього не приховуємо", - розповів представник Сил оборони.

Також РФ завдає авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб як по Гуляйполю, так і по прилеглих населених пунктах. За минулу добу в районі міста зафіксовано понад два десятки бойових зіткнень.