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Заходили кількома хвилями. У Києві розповіли про збиття російських безпілотників

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 06:02
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Заходили кількома хвилями. У Києві розповіли про збиття російських безпілотників Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники ліквідували усі російські ударні безпілотники, які противник застосував для атаки на Київ цієї ночі, 20 грудня. Постраждалих у столиці немає.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Особливість повітряної атаки і робота ППО

Чиновник нагадав, що у столиці повітряна тривога протягом ночі оголошувалася двічі. Та зазначив, що на Київ БПЛА противника "заходили кількома хвилями".

"Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці", - розповів начальник КМВА.

Він додав, що точну кількість та тип дронів ворога оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ у своєму звіті пізніше.

Які наслідки

"Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови", - поінформував Попко.

Даних стосовно критичних руйнувань та пожежі - немає. Обійшлося без постраждалих.

"Шахедна" атака на Київ

Як повідомлялося раніше, з вечора 19 грудня зафіксувався запуск військами РФ дронів-камікадзе у бік України під час чергової повітряної атаки.

Пізніше, вже вночі 20 грудня, у Києві оголошували повітряну тривогу - причому двічі.

Згодом місцева влада розповіла про фіксацію падіння уламків БПЛА противника у Деснянському районі Києва.

Нагадаємо також, минулої ночі під час ворожої дронової атаки у Києві тричі оголошували повітряну тривогу. Крім того, вчора велася робота ППО на підступах до столиці та у місті.

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