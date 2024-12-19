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У Києві вчергове оголосили повітряну тривогу цієї ночі

Київ, Четвер 19 грудня 2024 05:44
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У Києві вчергове оголосили повітряну тривогу цієї ночі Фото: у Києві знову оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі вчергове була оголошена повітряна тривога. Вона стала вже третьою за рахунком з початку доби 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

У столиці залунав сигнал тривоги о 05:36.

"М. Київ - повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА у Telegram.

У Повітряних силах ЗСУ перед тим інформували про фіксацію дронів-камікадзе на півночі країни, зокрема також у Київській області.

У Києві вчергове оголосили повітряну тривогу цієї ночі

Атака "Шахедів" та тривоги у Києві

Нагадаємо, вдень 18 грудня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Ворожі повітряні цілі заходили у повітряний простір країни групами з різних напрямків.

Дрони-камікадзе ворога фіксувалися й після опівночі над низкою областей.

Близько години ночі 19 грудня у Києві вперше оголосили повітряну тривогу через "Шахеди". Пізніше стало відомо про роботу ППО як на підступах до Києва, так і в місті.

Зазначимо, що у столиці тоді про відбій повітряної тривоги заявили 01:12.

Вдруге сирена залунала у Києві близько пів на п'яту годину ранку. Тривога тривала близько п'ятнадцяти хвилин.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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