Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Ввечері 19 грудня російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:30 мапа повітряних тривог України виглядала так:

О 00:25 Повіряні сили повідомили про рух ударного БпЛА повз Запоріжжя курсом на Кам'янський район Дніпропетровської області.

Станом на 00:10, за даними військових, нові групи ворожі дрони-камікадзе рухалися:

За даними військових, станом на 22:31 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

Перші дрони почали заходити з Росії у повітряний простір України ще вдень. Ближче до вечора кількість безпілотників зросла.

Повітряні атаки РФ на Україну

Російський агресор продовжує регулярно обстрілювати населені пункти України.

Так, ввечері 19 грудня потужний вибух пролунав у Кривому Розі. Ворог атакував місто балістичними ракетами. Пошкоджено житловий будинок.

Цієї ночі не виключені жорсткі обстріли загарбниками Херсону та Херсонської області. Місцевих жителів попередили про небезпеку.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін знову погрожує вдарити по Україні балістичною ракетою середнього радіусу дії "Орєшнік".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.