У Києві друге за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку дронів (відбій)
У Києві вдруге за ніч на 20 грудня оголошували повітряну тривогу. До столиці знову наближалися російські ударні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Жителям столиці радили негайно пройти в укриття.
Моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА через місто Бровари. Існувала загроза удару для районів ДВРЗ/Лісовий/Троєщина/Воскресенка.
Оновлено: відбій тривоги
О 2:00 Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги у Києві.
Нічна дронова атака
Ввечері 19 грудня російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".
Вперше через наближення ворожих БпЛА повітряну тривогу в столиці було оголошено о 00:34. Вона тривала 16 хвилин.
Крім того, загарбники вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу.
Обстріл пошкодив житловий будинок, під завалами опинилися люди.
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