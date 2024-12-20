У Києві друге за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку дронів (відбій)

Фото: до Києва знову наближаються ворожі ударні дрони (Getty Images)

У Києві вдруге за ніч на 20 грудня оголошували повітряну тривогу. До столиці знову наближалися російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.