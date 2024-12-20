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У Києві друге за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку дронів (відбій)

П'ятниця 20 грудня 2024 01:53
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У Києві друге за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку дронів (відбій) Фото: до Києва знову наближаються ворожі ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч на 20 грудня оголошували повітряну тривогу. До столиці знову наближалися російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Жителям столиці радили негайно пройти в укриття.

Моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА через місто Бровари. Існувала загроза удару для районів ДВРЗ/Лісовий/Троєщина/Воскресенка.

Оновлено: відбій тривоги

О 2:00 Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги у Києві.

Нічна дронова атака

Ввечері 19 грудня російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Вперше через наближення ворожих БпЛА повітряну тривогу в столиці було оголошено о 00:34. Вона тривала 16 хвилин.

Крім того, загарбники вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу.

Обстріл пошкодив житловий будинок, під завалами опинилися люди.

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