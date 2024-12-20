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Заходили несколькими волнами. В Киеве рассказали о сбитии российских беспилотников

Киев, Пятница 20 декабря 2024 06:02
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Заходили несколькими волнами. В Киеве рассказали о сбитии российских беспилотников Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники ликвидировали все российские ударные беспилотники, которые противник применил для атаки на Киев этой ночью, 20 декабря. Пострадавших в стлоице нет.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка.

Особенность воздушной атаки и работа ПВО

Чиновник напомнил, что в столице воздушная тревога в течение ночи объявлялась дважды. И отметил, что на Киев БПЛА противника "заходили несколькими волнами".

"Силами и средствами ПВО все российские дроны, которые угрожали Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на территории столицы", - рассказал начальник КГВА.

Он добавил, что точное количество и тип дронов врага обнародуют Воздушные Силы ВСУ в своем отчете позже.

Какие последствия

"В результате атаки российских дронов, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском р-не столицы на территорию нежилой застройки", - сообщил Попко.

Данных относительно критических разрушений и пожара - нет. Обошлось без пострадавших.

"Шахедная" атака на Киев

Как сообщалось ранее, с вечера 19 декабря зафиксировался запуск войсками РФ дронов-камикадзе в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

Позже, уже ночью 20 декабря, в Киеве объявляли воздушную тревогу - причем дважды.

Впоследствии местные власти рассказали о фиксации падения обломков БПЛА противника в Деснянском районе Киева.

Напомним также, прошлой ночью во время вражеской дроновой атаки в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу. Кроме того, вчера велась работа ПВО на подступах к столице и в городе.

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