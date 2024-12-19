Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу, працює ППО

У Києві у ніч проти 19 грудня була оголошена повітряна тривога. Причиною стала фіксація руху дрона-камікадзе противника у бік столиці. На підступах до міста іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Сирена залунала у Києві приблизно о 00:53.

Мешканців столиці закликали терміново прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Крім того, у КМВА поширили повідомлення Повітряних сил про рух "Шахеда" повз Бровари у напрямку Києва.

Оновлено: робота ППО у столиці

Близько 01:12 начальник КМВА Сергій Попко розповів, що на підступах до Києва працює ППО.

"Повітряна тривога триває! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - поінформував чиновник.

Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram розповів про роботу ППО у місті.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав міський голова.

Атака "Шахедів"

Зазначимо, що у Київській області наразі триває робота ППО через російські безпілотники.

Так, в Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли близько 00:50 про відбиття повітряної атаки в регіоні, та закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші, та просили не залишати укриттів.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня російські окупанти під час чергового повітряного удару по України застосували ударні безпілотники типу "Шахед".

Ворог упродовж середи запускав дрони-камікадзе групами з різних напрямків. Й після опівночі над різними областями України досі фіксуються ударні БПЛА противника.