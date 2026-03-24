Захід України під ударом: "Шахеди" долетіли до самого Львова

Сьогодні, 24 березня, російські окупанти з самого ранку продовжують масовану атаку на Україну. Ворожі "Шахеди" долетіли до Львова, також вибухи чули у Тернополі і Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву львівського мера Андрія Садового та допис голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Атака на Львів

Садовий повідомив про інформацію щодо ворожого безпілотника у напрямку Львова. Він також закликав містян не ігнорувати тривогу і перебувати у безпечних місцях.

За словами Козицького, російський дрон рухається у напрямку Перемишлян. Через кілька хвилин він повідомив, що ворожий безпілотник зафіксований поблизу Бібрки, яка розташована за трохи більше ніж 30 км від Львова.

Глава Львівської ОВА наголосив на високій загрозі ворожого дронового удару для Сихова - найбільшого житлового масиву міста.

"У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці", - написав трохи пізніше Садовий.

Станом на 16:57 відомо про два влучання в житлові будинки у Львові, пошкоджено спадщину ЮНЕСКО та є вдоє постраждалих.

Ситуація в інших регіонах

За даними кореспондента РБК-Україна, близько 16:52 вибух пролунав у Тернополі. До цього було чути роботу ППО. Згодом вибух підтвердили в Telegram-каналі Тернопільської ОВА.

Також "Суспільне" повідомляло про вибухи у Вінниці.

Удар по Україні 24 березня

Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні з використанням безпілотників та ракет різних типів.

Повітряні Сили зафіксували 426 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 дронів.

У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.