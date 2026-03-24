ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила дроном по "електричці" під Харковом: що відомо про наслідки атаки (фото)

08:37 24.03.2026 Вт
2 хв
Опубліковані фото наслідків ворожого удару по "електричці"
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ вдарила дроном по "електричці" під Харковом (t.me/prokuratura_kharkiv)

Російські війська ударним дроном атакували приміський поїзд сполученням Слатине – Харків. В результаті удару є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

"Сьогодні вранці ворог знову атакував залізницю на Харківщині. Ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине – Харків. На жаль, один пасажир загинув", - зазначили у міністерстві.

Що кажуть у прокуратурі

За повідомленням Харківської обласної прокуратури, близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

Зазначається, що на місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Обстріл України у ніч на 24 березня

Російські війська сьогодні вночі, 24 березня, нанесли масований удар по Україні з використанням безпілотників та ракет різних типів.

Так, у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Унаслідок ударів виникли пожежі, на місця подій оперативно прибули екстрені служби. Загалом, відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, в "Укрзалізниці" на тлі ворожого обстрілу повідомили про затримки руху низки поїздів у Полтавській області, зазначивши, що залізничники працюють над відновленням графіка.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Харків Дрони
Новини
Нічна атака на Полтавську область: є загиблі та поранені
Аналітика
