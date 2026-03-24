Запад Украины под ударом: "Шахеды" долетели до самого Львова

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты с самого утра продолжают массированную атаку на Украину. Вражеские "Шахеды" долетели до Львова, взрывы также слышали в Тернополе и Виннице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление львовского мэра Андрея Садового и публикацию главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Атака на Львов

Садовый сообщил об информации о вражеском беспилотнике в направлении Львова. Он также призвал горожан не игнорировать тревогу и находиться в безопасных местах.

По словам Козицкого, российский дрон движется в направлении Перемышлян. Через несколько минут он сообщил, что вражеский беспилотник зафиксирован вблизи Бибрки, которая расположена в чуть более чем 30 км от Львова.

Глава Львовской ОВА отметил высокую угрозу вражеского дронового удара для Сыхова - крупнейшего жилого массива города.

"Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО! Не снимайте на видео. Оставайтесь в безопасном месте", - написал чуть позже Садовый.

По состоянию на 16:57 известно о двух попаданиях в жилые дома во Львове, повреждено объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть пострадавшие.

Ситуация в других регионах

По данным корреспондента РБК-Украина, около 16:52 взрыв прогремел в Тернополе. До этого была слышна работа ПВО. Позже взрыв подтвердили в Telegram-канале Тернопольской ОВА.

Также "Суспільне" сообщало о взрывах в Виннице.

Карта воздушных тревог на 17:00 (alerts.in.ua)

Удар по Украине 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет различных типов.

Воздушные Силы зафиксировали 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.

В Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.