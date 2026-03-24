Запад Украины под ударом: "Шахеды" долетели до самого Львова

16:24 24.03.2026 Вт
В городе раздаются взрывы, работает ПВО
Валерий Ульяненко
Фото: вражеские дроны долетели 24 марта до самого Львова (Getty Images)

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты с самого утра продолжают массированную атаку на Украину. Вражеские "Шахеды" долетели до Львова, взрывы также слышали в Тернополе и Виннице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление львовского мэра Андрея Садового и публикацию главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Читайте также: РФ тестирует новую тактику: "Шахеды" массированно атакуют днем, возможны ракеты

Атака на Львов

Садовый сообщил об информации о вражеском беспилотнике в направлении Львова. Он также призвал горожан не игнорировать тревогу и находиться в безопасных местах.

По словам Козицкого, российский дрон движется в направлении Перемышлян. Через несколько минут он сообщил, что вражеский беспилотник зафиксирован вблизи Бибрки, которая расположена в чуть более чем 30 км от Львова.

Глава Львовской ОВА отметил высокую угрозу вражеского дронового удара для Сыхова - крупнейшего жилого массива города.

"Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО! Не снимайте на видео. Оставайтесь в безопасном месте", - написал чуть позже Садовый.

По состоянию на 16:57 известно о двух попаданиях в жилые дома во Львове, повреждено объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть пострадавшие.

Ситуация в других регионах

По данным корреспондента РБК-Украина, около 16:52 взрыв прогремел в Тернополе. До этого была слышна работа ПВО. Позже взрыв подтвердили в Telegram-канале Тернопольской ОВА.

Также "Суспільне" сообщало о взрывах в Виннице.

Карта воздушных тревог на 17:00 (alerts.in.ua)

Удар по Украине 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет различных типов.

Воздушные Силы зафиксировали 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.

В Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, россияне утром нанесли удар по многоэтажке в Днепре. В результате обстрела возникли пожары, по состоянию на сейчас известно о девяти раненых. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.

Также оккупанты ударным беспилотником атаковали пригородный поезд сообщением Слатино-Харьков. В результате удара есть погибший и раненые.

Больше деталей о ночном комбинированном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
