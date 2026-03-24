Масований обстріл України: скільки ракет та дронів "прорвали" українську ППО

Російські війська вночі запустили по України десятки ракет та майже 400 дронів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, та є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

При цьому зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях, інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"У ніч на 24 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування", - заявили у Повітряних силах.

Удар РФ по Україні у ніч на 24 березня

Російські війська сьогодні вночі, 24 березня, нанесли масований удар по Україні з використанням безпілотників та ракет різних типів.

Так, у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Унаслідок ударів виникли пожежі, на місця подій оперативно прибули екстрені служби. Загалом, відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, російські війська ударним дроном атакували приміський поїзд сполученням Слатине – Харків. В результаті удару є загиблий та поранені.

