У центрі Львова приліт дрона: горить житловий будинок, постраждала спадщина ЮНЕСКО

16:44 24.03.2026 Вт
2 хв
Щонайменше дві особи дістали важкі поранення
aimg Валерій Ульяненко
Фото: удар ворожого безпілотника по центру Львова (t.me/andriysadovyi)

Сьогодні, 24 березня, російські окупанти вдарили дроном по центру Львова. Внаслідок удару постраждала спадщина ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву львівського мера Андрія Садового та допис голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Читайте також: Захід України під ударом: "Шахеди" долетіли до самого Львова

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО", - сказано в заяві Козицького.

Садовий зазначив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова. Він додав, що всі служби виїхали на місце прильоту.

Мер міста наголосив, що загроза залишається дуже високою і закликав містян перебувати в укриттях. За його словами, в напрямку Львова летить ще один ворожий безпілотник.

Пізніше Козицький повідомив, що важко поранені щонайменше двоє людей.

Садовий через кілька хвилин заявив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.

Фото: удар ворожого дрона по багатоповерхівці у Львові (t.me/andriysadovyi)

Також мер Львова повідомив про падіння уламків на початку вулиці Бандери.

Фото: падіння уламків у Львові (t.me/andriysadovyi)

Оновлено о 17:44

Львівський мер повідомив, що в лікарнях міста вже 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.

Удар по Україні 24 березня

Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням 426 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 дронів.

У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, росіяни зранку завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті обстрілу виникли пожежі, станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених. Серед постраждалих півторарічна дитина.

Також окупанти ударним безпілотником атакували приміський поїзд сполученням Слатине-Харків. В результаті удару є загиблий та поранені.

Більше деталей про нічний комбінований обстріл росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою